Esto, porque desde que los días previos al inicio de la Copa del Mundo, le han preguntado sobre cuál es su posición por representar el seleccionado de un país que no respeta los derechos de las mujeres. El entrenador portugués dijo en la rueda de prensa que respeta la libertad de prensa, pero que no entiende por qué solo les pregunta a los iraníes sobre estos temas y no a otros representativos.

“No importa si es justo o no”, dijo Queiroz al ser preguntado sobre si es justo que los futbolistas iraníes sean cuestionados con preguntas políticas.

“La prensa tiene derecho a preguntar. Para nosotros no hay problema, pero es importante que si nosotros respetamos, ustedes también lo hagan. No hay nada malo que la prensa pregunte lo que quiera. Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo que me extraña es que no hacen esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas también. No creo que sea justo preguntarles solo a ellos y juzgarles”, dijo.