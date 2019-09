¿Quién será el deportista del año: Cabal y Farah o Egan?

Colombia vive un 2019 lleno de gloria deportiva, que tuvo un nuevo capítulo este viernes con el triunfo de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en los dobles masculinos del US Open, el último torneo de Grand Slam del año en el tenis mundial.

Esa emoción que removió el Arthur Ashe Stadium en Nueva York da pie también para abrir un sano debate con miras a la elección del Deportista del Año en el país, en la que el triunfo de Egan Bernal como campeón del Tour de Francia será seguramente el mayor rival.

El recorrido de cada uno es notable. El ciclista no solo ganó la llamada ‘Grande Boucle’, sino que en marzo obtuvo la Vuelta París-Niza y tras una grave lesión de fractura de clavícula volvió más fuerte para ganar la Vuelta a Suiza. A la ronda gala llegó como el respaldo del campeón Geraint Thomas, pero su rendimiento lo llevó a ser el líder del Ineos y posterior rey de la competencia, para saldar una deuda pendiente que los ‘Escarabajos’ tenían desde hace más de 30 años. En la clasificación mundial del año se ubica de sexto, siendo el mejor colombiano.

Por su parte, los tenistas enmarcan el mayor éxito en la historia del país en este deporte. Los triunfos en dobles masculinos en tres torneos de la ATP esta temporada (Barcelona, Roma y Eastbourne) tuvieron su momento cumbre con la victoria en la misma categoría de equipos en Wimbledon y ahora en el US Open, dos títulos de Grand Slam, que los catapultan al número 1 del mundo en su categoría, con 8.610 puntos.

¿Cómo decidir?

Un año con tantos logros abre la duda sobre cuál debe estar primero en ese podio y los especialistas ponen esas situaciones en la balanza.

“Si fuera por mí se lo daría a los dos, pero si fuera solo uno eligiría a Egan Bernal”, asegura Claudia Aguilar, editora de la Mesa de Deportes de América en la agencia internacional EFE, que advierte la dificultad del ciclismo, un deporte que además tiene un significado especial para Colombia. A eso añade que “si bien se sabía que era buen ciclista se puso de líder de un equipo a fuerza de cada etapa”.

Gabriel Briceño, también editor y compañero de Aguilar en agencia EFE, considera que el hecho de que la victoria de Bernal sea a nivel individual lo pone un poco más arriba en esta elección. “Sin quitarle méritos a la hazaña, que los logros de Cabal y Farah sean en dobles le resta trascendencia frente a lo de Egan”, afirma.

Ganar el Tour de Francia está al nivel de ser campeón de un Mundial de fútbol, según considera Andrés Botero, Coordinador web de Red+ Noticias y experto en tenis y ciclismo. “Los dobles es una categoría que no es la principal ni tiene la relevancia de los sencillos”, dice Botero, que indica además que si bien Bernal tiene el apoyo de su equipo, el logro es personal y de ahí “un deporte individual siempre va a reinar sobre uno de conjunto”.

Una mirada externa

La fiesta de Cabal y Farah en Nueva York tuvo en la final la compañía de una buena cantidad de colombianos, entre ellos la de Jaime Bernal, experto de Televisa Univisión Deportes Network, que resalta que los campeones ya son referentes.

“Los que saben de tenis los tienen identificados, aunque en general la gente no se vuelca a ver los dobles. Aún así, un día que llegué con la camiseta de Colombia, un periodista uruguayo me saludó y me asoció con Cabal y Farah”, contó el periodista que estuvo en la cobertura y que cuenta que a pesar del poco interés que existe por el ciclismo en Estados Unidos sí hay una atención especial por el Tour de Francia.

No obstante, el colombiano de Univisión resalta el valor internacional de los logros históricos de los tenistas a nivel latinoamericano, por lo que parecería muy sano poner un primer lugar compartido. “No veo cómo uno esté por encima del otro. El Tour es el sueño del deporte colombiano, mientras que los tenistas terminan como número uno del mundo y también están haciendo historia”, concluye.

Un debate que apenas comienza, pero en el que el único ganador, en últimas es Colombia, pues sus triunfos de este año, en ciclismo, tenis y otros deportes le han permitido ya no soñar con estar en la cima del deporte mundial, sino verdaderamente estarlo.