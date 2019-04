La fiesta de Racing, el flamante campeón del fútbol argentino

Racing Club empató 1-1 con Tigre el domingo y se consagró campeón de la Superliga Argentina por la vigésimocuarta y penúltima fecha del torneo.

Augusto Solari (57) anotó el gol para la ‘Academia’, que con este resultado llegó a los 56 puntos y ya no puede ser alcanzado por Defensa y Justicia (52), que empató 1-1 como local con Unión de Santa Fe.

En tiempo de descuento, Lucas Rodríguez (90+3) consiguió de tiro libre un agónico empate para Tigre, que pelea por no descender.

Considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino, Racing Club celebró el decimoctavo trofeo de su centenaria historia y el noveno en la era profesional del fútbol argentino, el primero desde la obtención del Torneo Inicial 2014.

En un partido intenso y cargado de nervios y ansiedades, entre un Racing que buscaba asegurarse la corona y un Tigre obligado a sumar para no irse al descenso, fue la ‘Academia’ la que dominó la primera parte, aunque dilapidó un par de ocasiones muy claras para ponerse en ventaja, sobre todo un toque de Darío Cvitanich desviado a centímetros del arco.

Aun con sus necesidades y limitaciones a cuestas, Tigre le plantó combate a Racing, pero justo en el mejor momento del local, la visita encontró la apertura en un error del arquero Marinelli, que falló un despeje y dejó la pelota suelta para que Solari la empujara a la red con oportunismo de goleador.

El gol despertó a Racing, que recuperó el dominio y estuvo a punto de aumentar en una sutil emboquillada de Lisandro López que rebotó en el larguero.

Parecía que el campeón iba a imponerse por la mínima, pero ya en tiempo de descuento, y con el título casi en el bolsillo, la ‘Academia’ se replegó y Tigre, para quien cada punto vale oro en la lucha por no caer a segunda, rescató un empate con un tiro libre de Lucas Rodríguez que se le escapó por debajo del cuerpo al arquero Gabriel Arias.

Licha López, la figura

Que Racing Club se haya consagrado campeón este domingo es, en gran parte, gracias a su capitán, Lisandro ‘Licha’ López, un delantero de 36 años que tras triunfar en Europa regresó al club de sus orígenes para darle su tercer título local en los últimos 53 años.

El exatacante del Oporto, del Lyon, del Al-Gharafa catarí y del Internacional brasileño llegó a Racing Club a los 18 años.

Antes, se había probado sin éxito en San Lorenzo, Boca Juniors, Rosario Central, Newells Old Boys y dos veces en Lanús y en Vélez.

López, máximo goleador de este torneo con 17 tantos, nació en Rafael Obligado, un pueblo de casi mil habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Veintidós años después se enfrentaba a jugadores de primer nivel en la Liga de Campeones. Sin embargo, no conserva la camiseta de ninguno de ellos. Ni tampoco trofeos, medallas, ni nada de su carrera.

“Si entrás a mi casa a lo sumo te vas a cruzar con cañas de pescar por todos lados. Ahí vive Lisandro López, no vive el jugador Lisandro López. Ahí vive una persona común y corriente que trabaja en el fútbol”, dijo hace poco en una entrevista.

“Creo que pasa también un poco por el ego, ¿no? No sé si vos entrás en la casa de un albañil y ves una foto de él revocando una pared. Yo no creo que un carnicero tenga en la pared de su casa una foto suya cortando el costillar con la sierra. ¿Para qué voy a encuadrar una camiseta de Maradona? ¿Para que entren y digan: ‘Ah, mirá, mirá’? No, yo no”, añadió.

López debutó en Racing en 2003, fue el goleador del Apertura 2004 y en 2005 emigró al Oporto. Allí fue ídolo y figura y tuvo como compañero a su compatriota Luis ‘Lucho’ González, el futbolista con el que mejor se entendió en el campo (según él mismo).