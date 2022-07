“Aquí hubo un torneo que se planificó desde el comienzo y sabíamos que iba a ser de un solo semestre. Eso lo hace la Dimayor, la cual cumplió y lograron clasificar a los dos equipos que van a ir a la Copa Libertadores (América y Deportivo Cali)”.

Jesurún descartó la Liga Femenina para este segundo semestre y explicó las razones: “Desafortunadamente por situaciones económicas (no de Dimayor ni de Federación sino de los clubes) no se podrá realizar... Los equipos, en su gran mayoría, dentro de su presupuesto no tenían el flujo para hacer la liga el siguiente semestre”.

Pero se comprometió a organizar una Liga de un año en 2023. “Con toda seguridad y con toda la seriedad del caso que la liga femenina a partir del 2023 será del año entero”, fueron sus palabras.

Habrá que ver si esta intención sí se materializa, porque las mujeres ganaron su espacio con creces.