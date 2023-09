“Pero cuando el equipo no hace lo que tiene que hacer, es mi culpa”, añadió el entrenador madridista.

“Yo miro el próximo partido. Esta vez no lo hicimos bien, pero no por el dibujo, que no va a cambiar. Es una derrota que puede ser una oportunidad para hacer mejor las cosas en el futuro. Ha sido un problema de fragilidad defensiva. No ha sido una buena noche en el aspecto defensivo. No me meto en individualidades. No hemos defendido como de costumbre”, aseguró el timonel.

Morata es el tercer exjugador del Real Madrid que le marca esta temporada al club blanco, después de que ya lo hicieran Sergio Arribas con el Almería (3-1 en la 2ª jornada) y Borja Mayoral con el Getafe (2-1 en la 4ª).

“Cuando el equipo no hace los que tiene que hacer es mi responsabilidad. No hay problema. Tomarse la responsabilidad es lo mínimo. La culpa es mía. Estamos tristes y enfadados, pero hasta ahora lo habíamos hecho muy bien”, agregó Ancelotti.