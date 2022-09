Si la vigente campeona del mundo, Francia, está en proceso de recambio e integró a nuevos jugadores como Kounde, Badiashile, Upamecano, Saliba y Tchouaméni, ¿por qué Colombia no lo puede hacer si los referentes del anterior proceso fracasaron en su idea de clasificar a Qatar y no andan en su mejor momento ?

“Quiero esperar a ver qué pasa cuando llegue la competencia oficial, porque creo que la aparición de James y Falcao tenía que ver más con compromisos comerciales con los empresarios que con la idea que tuviera el técnico argentino, porque si no, no me explico su titularidad en los dos partidos. “El Tigre juega a ratos con el Rayo, y James no tiene ritmo de competencia”.

Pazo también mencionó que detrás de David Ospina y Camilo Vargas hay porteros de mucha calidad que también vienen haciendo la fila y merecen la oportunidad.

“Hablamos de Kevin Mier, (Andrés) Mosquera Marmolejo, Álvaro Montero que sí estuvo pero no jugó. El mismo José Luis Chunga. Ya sabemos lo que Ospina puede brindarle a la Selección, pero hay que ir consolidando a otros para el futuro”.

Mientras que en el caso de Juan Guillermo Cuadrado, destacó su cambio de posición en el segundo tiempo ante México cuando pasó a ser volante de primera línea, pero dijo que en ese lugar de la cancha hay otros jugadores que están por encima de su nivel, como puede ser el caso de Sebastián Gómez (Nacional) y el mismo Carlos Sierra (América).

Por su parte, el exseleccionador nacional Luis Augusto García indicó que el fútbol no puede ser ajeno a las realidades que se viven en el mundo de hoy en donde los jóvenes están llegando más rápido a las posiciones que antes eran ocupadas por los veteranos, como en el ciclismo.

“La experiencia es fundamental, pero uno por ejemplo puede tener un líder como Falcao en el banco y darle algunos minutos para que él lleve de la mano a los delanteros más jóvenes, pero en el caso de James, no sé que tan positivo sea como líder después de las situaciones que se conocieron tras la salida de Carlos Queiroz en su momento”.

Para el “Chiqui”, en el fútbol es fundamental aprovechar los momentos de los jugadores y más con los tiempos de trabajo tan cortos que hay hoy en día.

“Vimos que jugadores como Jorge Carrascal, que anda bien en Rusia, cumplió. Yáser, que también está jugando en Inglaterra, demostró su talento y ni que decir de Luis Sinisterra. Me quedé con ganas de ver al goleador Óscar Estupiñán que está en un gran momento también en ese país”.