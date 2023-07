Mientras que en el caso de Cardona, más allá de que sea un referente del club, no tenía ritmo de competencia en Racing de Argentina , además no estaba en el mejor estado de forma. Es cierto que fue ofrecido al club, pero ante la negativa de contratarlo terminó en el América de Cali, donde ya fue confirmado .

En un principio se habló del regreso de Franco Armani y de Edwin Cardona al club , cuando en la actual administración no se pensó nunca en ninguno de estos nombres. Primero, porque Armani todavía anda muy vigente en el fútbol argentino, y por ahora creen que con Kevin Mier, Harlen Castillo y Luis Marquínez están muy bien cubiertos en esa posición .

El periodista uruguayo Yalis Fonte dice que es un volante ofensivo corpulento, que jugó en Nacional de Montevideo y ahora estaba en Deportivo Maldonado, donde era la gran figura y el cerebro del equipo : “Es muy técnico, le pega bien con ambas piernas, es el hombre que genera el fútbol en todos los equipos en los que ha estado, juega por el medio, pero también lo puede hacer por las bandas. Le pega bien a los tiros libres, tiene jerarquía, panorama de cancha y es muy preciso en los pases . En Nacional de Uruguay no rindió mucho, pero fue por la coyuntura de ese momento. Es muy valiente para jugar, va para adelante”.

Lo que no es verdad es que Nacional haya hecho una oferta por Orsini como se dijo en redes sociales, en las que se criticó al equipo antioqueño porque el jugador no ha demostrado en Boca que es un goleador. El peruano Paolo Guerrero no es una de las opciones y en ese sentido son claros: “Es un delantero de 39 años y se nos pasa del rango”, como tampoco están en los planes Róger Martínez y Duván Vergara, ambos son muy costosos.

Jarlan, Candelo y la continuidad de Amaral

Lo que sí está confirmado es la salida de Jarlan Barrera y Yerson Candelo, jugadores que no seguirán en la institución y quienes están buscando posibilidades en otros clubes. Mientras que la opción de que llegue un nuevo técnico rápidamente es lejana, porque la idea es continuar con el proyecto que inició el técnico Paulo Autuori, pero con una idea de juego más valiente, que el equipo sea más protagonista y busque un mayor dominio de los partidos. William Amaral se comprometió a generar una idea de juego que seduzca a los hinchas y a mantener la solidez defensiva que se había logrado en el pasado semestre. Además, a seguir dándole salida a la cantera.