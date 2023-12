“Fue algo inédito, nunca me había sucedido en mis 40 años de entrenador. Me duele el corazón todavía. No esperé que me fuera a pasar, pero me pasó y es una de esas lecciones duras del fútbol. Si se revisan las métricas fuimos de las selecciones que más balones recuperaba en zona rival y las llegadas en los primeros minutos con gran colectividad, pero falta de eficacia”, dijo Rueda.

Agregó que esa situación generó mucha ansiedad en todos los integrantes de la Selección y que cada uno quería resolver esa falta de gol.