“Para ser campeones, todos deben estar listos para jugar”: Queiroz

El seleccionador nacional de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, analizó la victoria de la tricolor sobre Paraguay y la primera ronda perfecta de la tricolor en el Grupo B, sin recibir gol y con rotación de 10 jugadores en este compromiso frente a los guaraníes.

Queiroz reconoció que la Copa América empieza ahora y que no importa si es Chile o Uruguay el rival, porque desde ahora jugarán sólo finales. A continuación las palabras de Queiroz en la conferencia de prensa:

Funcionamiento de Colombia: “Me gustaría felicitar a todos los jugadores de Colombia, porque nosotros hoy estuvimos muy bien, con mucha competencia en sus funciones, mucho carácter en sus responsabilidades y estoy contento porque al final, más que hablar de los jugadores, debemos decir que clasificó el equipo de Colombia”.

Las 10 modificaciones: “Todos los jugadores estaban listos para jugar y el criterio de selección ha sido muy cuidadoso, todos con mérito y talento para jugar y lo más importante contra Paraguay es que ganamos, con la certeza de que las opciones estuvieron ahí y ahora empieza la Copa América, del campo salimos con la certeza de que tenemos 22 jugadores listos para jugar”.

Balance del partido: “Fue un partido difícil para nosotros, la concentración de Colombia fue clave, porque estudiamos los puntos más fuertes de Paraguay y sus debilidades, una de ellas que era la obligación de ir a ganar el partido y con eso estructuramos una estrategia de contragolpe. Al final dominamos el partido, bloqueamos las transiciones de Paraguay, pero ellos estuvieron muy bien, con ganas de ganar, pero nosotros jugamos mejor, Colombia fue el mejor en equipo en el campo”.

De la falta de gol de Falcao: “Está ahorrando, nos encantaría que Falcao marque gol, pero el trabajo que ha hecho por el equipo es fantástico, la dinámica, la disciplina, el aporte en el ataque es un libro del fútbol, un libro abierto y dinámico”.

Uruguay y Chile: “Estaremos muy atentos a los dos rivales que son posibles y para Colombia vamos en cinco días a hacer la primera final, para nosotros todas son finales ahora. Uruguay es la selección que más ha ganado Copas, con un grandísimo entrenador, el maestro Tabares es una de las personas que más admiro en el fútbol, con jugadores muy disciplinados y organizados. Chile con mucha creatividad y ganas de ganar, sabemos que delante hay una final”.

Jugadores suplentes: “No tengo suplentes, los que no venían actuando no son suplentes para mí, todos son importantes, con seis partidos en cinco semanas, seguramente con un par de jugadores se resuelven partidos, pero para ser campeones todos los jugadores deben estar listos para jugar y todos deben saber que en competencias a veces se comienza con unos y se termina con otros. Este partido me deja con un bonito, pero difícil dolor de cabeza, después del partido que todos hicieron hoy”.