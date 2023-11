Pero el revés contra los argentinos fortaleció las críticas contra la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y su decisión de nombrarlo durante un año, a la espera de que Carlo Ancelotti, del Real Madrid, asuma el cargo a mediados de 2024.

El martes pudo haber disputado su último cotejo oficial como seleccionador, pues la eliminatoria se reiniciará en septiembre próximo, cuando el italiano, según la CBF, ya debe estar al mando.

“Ha sido un comienzo (de ciclo) medio turbulento, con la contratación o no del entrenador. No es fácil. No es disculpa, pero muchos jugadores están viniendo por primera vez, hay muchas modificaciones en la selección y poco tiempo de entrenamiento”, dijo el atacante Gabriel Jesús.