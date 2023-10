En redes sociales se han compartido diferentes estadísticas que muestran a arqueros con logros similares a lo hecho por Romero. Aunque la hazaña de atajar seis penales la tenía Ever Almeida con Olimpia, quien en 1989 atajó tres ante Boca, uno frente a Inter y dos contra Atlético Nacional.

Desde su llegada a Boca le han cobrado 23 penales, de los cuales ha atajado 12.