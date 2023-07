Esa confianza se fortaleció con lo que mostró el conjunto antioqueño en el duelo amistoso frente a Millonarios, en Estados Unidos, un funcionamiento que dejó un buen sabor de boca, a pesar de la derrota por la mínima diferencia. Incluso, en ese partido estuvo presente el máximo accionista del club, Antonio José Ardila.

Antes de su renuncia, el mismo Paulo Autuori habló con él (William Amaral) y con su hijo Caio Mello para que continuaran al frente del club si así lo querían los directivos.

Lea aquí: En Nacional hay tranquilidad y la elección del nuevo técnico será sin afanes; Rueda y Leonel están descartados

Activo en el banco

Durante el encuentro de Miami, a Amaral se le vio muy activo dando indicaciones desde la línea, viviendo el partido intensamente, una actitud que la hinchada le reclamaba a Autuori, al que consideraban muy pasivo en el banco.

Mientras que en la idea de juego se observó un equipo con más hombres en ataque, más valiente que el de la pasada final frente al club capitalino.

Al equipo han llegado más de 100 hojas de vida y entre ellas de entrenadores de mucho renombre y recorrido. Sin embargo, el club es claro en que será el entrenador el que deba acomodarse al proyecto deportivo y no el equipo a sus exigencias y saben que no todos los técnicos están dispuestos a eso. También piden no creer en las versiones que se lanzan en redes sociales, porque los empresarios aprovechan la cercanía que tienen con muchos periodistas para poner a sonar nombres de técnicos y jugadores que ellos ni siquiera han contemplado.