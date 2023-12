Tras el final del partido en el estadio Atanasio Girardot, Bacca fue tendencia al dedicarle el triunfo a su madre Eloísa Ahumada, que falleció en 2021 por complicaciones generadas por el covid-19 y a quien le había prometido volver al cuadro barranquillero para ser no solo goleador sino también campeón.

“Nadie sabe lo que he vivido. Me vine de Europa porque mi mamá me quería ver en Junior, hoy es el primer día que lloro por ella. No pude cumplirle antes porque ya está en el cielo”, dijo el goleador en medio del llanto.