VAR en Copa América: ¿justicia o imperfección?

Cada vez que la Fifa aprueba cambios en las reglas del fútbol e introduce tecnologías que ayuden a los árbitros en su labor, lo hace en busca de justicia y dinámica en el juego. Por eso es paradójico que en la actual Copa América la utilización del VAR (árbitro asistente de video) esté generando tanta polémica por la tardanza en la toma de decisiones.

Las protestas de algunos entrenadores y jugadores no son tanto por errores de los referís, pues la mayoría coincide en que esta tecnología es un recurso ideal para evitarlos, sino por los 2, 3 y hasta 4 minutos que está demorando el juez central para corroborar una acción, algo que no sucedió en el Mundial de Rusia-2018, donde el VAR se estrenó de manera oficial.

Las cifras son reveladoras: en los 18 encuentros de la fase de grupos de la Copa América de Brasil, se acudió 17 veces a él y 15 generaron variaciones en la decisión. El promedio de tiempos gastado en esta labor fue de dos minutos y 26 segundos por partido, según Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien en conferencia replicada por Colprensa aseguró que lo más importante es que ha habido transparencia y justicia en la cancha.

Pero, ¿cuál es la causa para que en esta ocasión no haya tanta agilidad en el uso del recurso? El exárbitro Fifa e instructor nacional Adrián Vélez, asegura que el procedimiento actual no es el más adecuado, “porque no se está utilizando una tecnología avanzada, lejana a la que se empleó en Rusia y en la Liga de Campeones de Europa, según averiguaciones que he hecho”.

Vélez añade que el hincha que está en el estadio, que inclusive a veces no entiende lo que está pasando en la cancha, pretende que se tomen determinaciones inmediatas. “Lo mismo sucede con los que siguen el partido por televisión y que tienen el privilegio de ver las repeticiones, se desesperan cuando no se reanuda pronto el compromiso”.

El blog especializado Árbitro Internacional, en su cuenta de Twitter @ArbitroInteBlog, da respuestas que complementan los argumentos de Vélez: “El operador Fifa (Mundial) puede escoger lo que desea señalando en la pantalla, mientras en la Copa América (Conmebol) no es posible... Los nuestros deben seleccionar el momento exacto a partir de una serie de botones y un joystick, algo mucho más complejo y lento... Además, en decisiones como el fuera de juego, deben crear un modelo 3D apenas seleccionan la jugada en el momento preciso. ¡Esto demora mucho más el proceso!”.

Y finaliza diciendo que la experiencia también es un factor que incide: “en esta Copa hay árbitros que están detrás del monitor en un partido oficial por primera o segunda vez en su carrera”.

La Conmebol, sin embargo, por intermedio de Seneme, asegura que “el VAR no cambió mucho el juego y demuestra que la tecnología no interfiere en el curso natural del mismo, solo cuando hay cosas muy puntuales, por eso estamos muy satisfechos con el uso de esta herramienta, en la que trabajamos desde 2017 cuando hubo experiencias negativas y positivas, para ahora estar muy bien”.