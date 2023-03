El VAR, ¿más problema que solución en el fútbol colombiano?

El exárbitro Fifa y analista arbitral, Óscar Alexis Gutiérrez, indicó que el VAR sigue en evolución. “Es una herramienta muy nueva en el fútbol (dos años y medio) y estamos en un periodo de adaptación, no solo en Colombia sino también en el mundo . Lo que hay que manifestar es que aún hay árbitros sin certificación VAR, como los de la B. Hay que certificarlos para aumentar esa base”.

“Otro de los factores que impiden un mejor desempeño con el VAR es que no hay continuidad en lo procesos. Al inicio de las certificaciones no había una persona encargada de coordinar ese tema a nivel nacional, luego invitaron a Wilson Lamouroux, quien estaba certificado por Conmebol, pero después de dos años salió de la comisión y no se le dio continuidad a su cargo”.

El exárbitro dijo que afortunadamente se dieron cuenta de su error y este año nombraron al exjuez Sebastián Restrepo, quien dirige la comisión técnica. “Lleva solo dos meses así que espero que este proceso empiece a dar resultados pronto”.

Gutiérrez revela también que el VAR de Colombia no está actualizado al nivel del que usaron en el Mundial y el que se está usando en Europa.

“Le faltan algunos aditamentos tecnológicos que tienen otras ligas más poderosas y eso hace que los árbitros que están en la cabina encargados del VAR no tengan los elementos suficientes para juzgar una situación de manera más acertada”.

Por su parte, el árbitro antioqueño Wílmar Roldán manifestó que para algunos árbitros el VAR es un problema, pero para otros una solución. “Es una herramienta que, bien utilizada vino para salvaguardar las acciones del árbitro. Me parece que más allá de errores puntuales, se está haciendo un buen trabajo. Siempre va existir la polémica en cualquier decisión, pero es una herramienta que se intenta utilizar de la mejor manera”, aseguró.