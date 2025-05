Video | Cesar Farías se enfureció: así fue como el entrenador de Junior enfrentó a un periodista

Sin embargo, la situación escaló al finalizar la conferencia. El entrenador buscó al periodista, tal y como quedó registrado en varios videos difundidos por medios locales. Farías se acercó al lugar donde se encontraba José Hugo y lo encaró con firmeza.

“José, ya está bueno. Tú me quieres exponer delante de la gente. Te exijo respeto como yo te respeto (...) No me faltes al respeto porque yo no te lo falto a ti. Te lo exijo como caballero”, fueron algunas de las frases que el técnico le dijo al comunicador, dejando en evidencia su profundo malestar.