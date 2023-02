Así mismo, sería el tercer título del club verde en este certamen tras los alcanzados en 2012 y 2016. También, se ratificaría como el club más ganador del país con 32 trofeos, por todos los torneos.

“Nos preparamos para ganar pero queremos hacerlo de una forma que podamos sostener y no ganar por ganar. Queremos lograrlo de una manera que nos permita dormir tranquilos para lo que viene. No quiero ganar, festejar y tener más dudas que certezas al otro día”, indicó el técnico Paulo Autuori.

Así que analizando todos estos factores, ganar la Superliga sería muy importante para el actual proceso, porque, de lo contrario, el peso de un fracaso podría ser muy grande para directivos, cuerpo técnico y jugadores del elenco paisa.

Al frente estará nuevamente el Pereira de Alejandro Restrepo, que sabe que debe darle la vuelta a la llave si quiere conseguir su segundo título de la historia después de alcanzar la Liga en el pasado semestre.

No será fácil, porque las estadísticas no lo respaldan: el conjunto de la Perla del Otún no vence al verde en el Atanasio desde 2008, 0-1 con una anotación del uruguayo Leonardo Medina, hace ya casi 15 años. Pero así como llevaba 78 años de historia sin ningún título, también pretende romper ese registro.