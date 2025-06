“No es caer sobre alguien”: el respaldo de Alejandro Restrepo a Aguerre tras el error del portero

Aguerre volvió a pasar de héroe a villano. Luego de sus increíbles atajadas durante el juego, evidenció que no es tan técnico con los pies. Cuando aún el comentarista celebrara el gol del DIM, y los jugadores rotaban el esférico, este llegó a Aguerre, que con espacio y tiempo no fue capaz de controlarlo y lo perdió ante la presión del rival, que tras anotar lidera ahora la zona por el punto invisible tras quedar primero en la fase regular. En esa llave, Junior y Tolima también igualaron 1-1.

Después del compromiso en el Atanasio, el orientador Restrepo se mostró tranquilo por el desempeño mostrado por sus hombres, como también respaldó a Aguerre, quien salió del terreno de juego cubriéndose el rostro con la camisa en sinónimo de dolor e impotencia por el error cometido, y el cual hizo recordar el blooper que también protagonizó el pasado 6 abril pasado por la fecha 12 contra Junior, cuando también al tratar de recepcionar el esférico se le fue largo, Teófilo Gutiérrez se lo quitó y asistió a Carlos Bacca para que este decretara la victoria 1-0 en Barranquilla.

También se recuerda cuando Eric Emiliano Krame, de Unión Magdalena y por la segunda fecha de la Liga, tiró un centro, cogió adelantado a Aguerre y terminó colgándolo y decretando el 1-1.

“El equipo hizo méritos para llevarse la victoria, todos queríamos celebrarlo porque era merecida, pero ahorita no queda nada. Así es el fútbol y la vida. No es el primer partido que sucede algo así. Sobre el final lo pudimos perder porque la cabeza no estaba, pero el grupo está parejo. Hay que seguir compitiendo”, afirmó Restrepo.

Cuando el timonel se refiere a la última jugada del juego, es sobre una atajada de Aguerre, que evitó la caída de su equipo.

“Este es un grupo, un equipo y acá lo que teníamos que hacer todos era juntarnos. La idea no es caer sobre alguien o hacer un señalamiento. Este juego trae el acierto, el error, cosas inesperadas y lo que hay que hacer es ser más unidos. Nos tenemos que parar”, finalizó el estratega.

Pero no solo Restrepo salió en defensa de Aguerre, también lo hizo el portero del América de Cali, Jorge Soto, quien fue criticado también en semana luego de cometer un error contra Racing de Montevio que desencadenó un gol de este equipo uruguyo por Copa Sudamericana. No instante, tras igualar, el cuadro vallecaucano logró clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. “Muchos creen que somos máquinas, pero también sentimos, también lloramos. Nuestras familias también sufren”, comenzó diciendo Soto en la rueda de presa. “Lo que le pasó a Aguerre fue muy parecido a lo que me ocurrió el martes. No es fácil. Le mando un abrazo solidario, sé lo que está sintiendo.”

Y prosiguió: “Hoy Aguerre quedó muy expuesto, y esta es la parte fea de esta linda profesión. Pero esto es fútbol: todo puede cambiar de un minuto a otro. Ni somos los peores por un error, ni los mejores por una gran atajada. Somos personas, con familias que también sufren. A los que juzgan recuerden que el error siempre será parte del juego”.

Ahora el DIM se alista para visitar a Tolima este miércoles, juego que se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro desde las 6:10 de la tarde. Ese día, América recibe a Junior (8:15 p.m.).