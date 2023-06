El tiempo no perdona, no da tregua. El destino ineludible alcanza hasta a quienes se creía que eran inmortales, “dioses”, hombres a los que no les pasan los años. El domingo, a sus 41 años, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic –uno de los mejores atacantes de la historia– anunció su retiro del fútbol.

Cuando dio la noticia por los parlantes del estadio San Siro, luego del partido entre AC Milan –su equipo– y Hellas Verona, Zlatan lloró. Se mostró melancólico, débil. Esa era una faceta que no se le conocía a un tipo que siempre tuvo fama de ser frío como un asesino serial y duro como una piedra.