“Sí, ahora en las mañanas entreno y en la tarde tengo pacientes, más que todo del área deportiva, que es el perfil que elegí. Estoy trabajando con chicos de tenis de campo del club campestre, otros de bádminton y algunos de tiro con arco. Me gusta hacerlo, trato de distribuir muy bien el tiempo para también tener mi espacio de descanso, porque realmente ser psicólogo te cansa demasiado mentalmente. No tengo una carga muy alta de trabajo, trato de manejarla, sin embargo a veces es un poquito duro”.

Claro que no es el único reto de la deportista, ya que tras alcanzar su título como Sicóloga de la Universidad de Envigado, ahora también está dando sus primeros pasos como profesional.

Y ni qué hablar de la competencia, pues esta deportista no solo es una de las más resilientes del país sino la mejor gimnasta de Colombia, título que revalidó hace poco y la tiene feliz, preparando lo que será su participación en el Panamericano que se disputará en Medellín del 26 al 28 de mayo.

¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Le gusta? ¿Le parece difícil o fácil?

“Realmente me ha gustado mucho, es un poco complejo por que cada deporte es un mundo muy diferente. Entonces cada que comienzo con alguien me toca básicamente estudiar mucho de ese deporte para entender qué es lo que necesita el atleta. Es un reto muy bonito porque nunca hice otro deporte diferente a la gimnasia, y ahora me toca aprender de todos porque es un mundo supremamente distinto, también te ayuda tener mucha empatía con el otro. Aprendes que tu deporte es supremamente duro, pero los demás también tienen su complejidad, frustraciones, lesiones específicas. Por eso, toca aprender cómo atender todo este tipo de cosas y es uno de los principales retos”.

¿Qué tanto le ha servido en su profesión ser deportistas, estar aún al otro lado? ¿La lesión que tuvo qué le ha aportado para lo que está viviendo ahora?

“Bueno, creo que haber pasado por una lesión tan fuerte y por cirugías me cambió mucho la forma de ver la vida de cómo la disfruto a diario y cómo comparto con las personas que quiero, con mis compañeros, mis pacientes. Poder volver a caminar bien, competir, son cosas que me han hecho ver la vida más desde el agradecimiento. No deberíamos sufrir un dolor físico, algo muy fuerte para entenderlo. Ahora, veo mi deporte de una forma diferente y también mi carrera de una forma muy distinta”.

Como deportista ya ha creado una imagen, ahora como profesional cómo quiere que la vean...

“Bueno, creo que esa pregunta es muy bonita porque en el deporte tengo cierto recorrido, reconocimiento por mis logros, pero en la parte de la Psicología, realmente es como empezar de cero, prácticamente eres una persona desconocida en el medio y también me parece muy bonito porque es como recordar cómo inicié en mi deporte. Se puede ser la número uno como deportista, pero también tener una carrera alterna, que te ayude a tener esa parte del intelecto muy actualizada porque siempre he pensado que un deportista que se instruya, lea, estudie algo, siempre le va a ayudar, va a tener más conocimiento para resolver problemas y situaciones difíciles en el deporte. Quiero ayudar desde mi experiencia como deportista, ayudarles a alcanzar esos sueños, así como en algún momento tuve mis psicólogas, para que muchos deportistas logren sus objetivos”.

¿Qué es lo más difícil de esta generación que está trabajando usted?.

“Bueno, realmente son generaciones demasiado diferentes, muy inteligentes, demasiado analíticos, me enseñan muchas cosas, pero tienen algo, que es mi reto, y es que quieren todo con muy poco esfuerzo y eso es algo que deben aprender, porque son muy talentosos pero tienen que esforzarse más para conseguir lo que quieren, los sacrificios que tiene que hacer un deportista de alto rendimiento”.