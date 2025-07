Swiatek y Anisimova se disputarán Wimbledon; Sabalenka cayó en ‘semis’

“Creía haberlo vivido todo, a pesar de ser joven creía tener experiencia con todo sobre la pista, pero no había vivido esto de jugar bien sobre hierba”, apuntó.

Swiatek no podía ocultar después del partido su tremenda alegría por esta victoria.

Bencic no tuvo opción este jueves y se quedó a puertas de la que hubiera sido su primera final en un grande, después de perder en semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2019, unos meses antes de escalar al cuarto puesto en la clasificación.

La adversaria de Swiatek en la final, Amanda Anisimova (12ª del mundo), protagonizó la sorpresa del día en el All England Club, superando en tres sets (6-4, 4-6, 6-4) a la número 1 mundial, la bielorrusa Sabalenka, y a sus 23 años disputará el sábado su primera final en un Grand Slam.

Anisimova, subcampeona en junio en el torneo sobre césped de Queen’s, y Swiatek no se han enfrentado todavía en partido oficial.

Después de haber conquistado su tercer título del Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2024, el pasado septiembre, Sabalenka (27 años) perdió las finales del Abierto de Australia y Roland Garros este año.

“Cometí errores que no tenía que haber cometido. Tendría que haber sido más valiente y haber recordado que estoy en lo más alto de la clasificación WTA. En algunos momentos creo que me he olvidado de eso”, lamentó Sabalenka, que ya se había quedado frenada en semifinales de Wimbledon en 2021 y 2023.