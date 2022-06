Es una de las figuras del fútbol español. El arquero de la Selección España, campeona del Mundial de Sudáfrica 2010, Iker Casillas está en Colombia, específicamente en Cartagena y ha compartido en sus redes sociales el positivo asombro de la ciudad, hasta dijo que está “enamorado” de la ciudad.

“Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo... es una ciudad increíble! Enamorado de ella!”, expresó el exjugador del Real Madrid y del Porto en su cuenta de Instagram.