El técnico Hernán Darío Gómez anunció que daba un paso al costado ante la crisis de resultados del Medellín después de no poder vencer al Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 8 de la Liga Betplay. Sin embargo, el capitán Andrés Cadavid le dijo que no se puede ir.

“Este es un grupo buenísimo, de jugadores excelentes y profesionales, trabajadores y unidos, hemos hecho una linda familia, es un grupo que merece más de lo que le ha tocado, ha hecho trabajos importantes. Con ellos no tengo sino agradecimiento, pero tomé una decisión, me voy a ir del equipo, tiene que llegar una cara nueva a ayudarles, ya hablé con don Raúl y Daniel, y les manifesté que si el fútbol es de resultados, yo no los estoy dando”.

Por su parte, el capitán Andrés Cadavid lo acompañó en la rueda de prensa y fue claro de que la responsabilidad era del plantel y no del técnico: “Esto es culpa de nosotros los jugadores, el profe nos da todas las herramientas y tenemos que estar a la altura de un partido para poder sacarlo adelante...Tenemos que darle un respaldo a él, lo que hay que hacer es unirnos más y decirle que no se vaya que esto es de nosotros y hay que estar más unidos que nunca.

En el compromiso ante el conjunto escarlata, el DIM salía con la obligación de superarlo para que el técnico Gómez tuviera un respiro. Sin embargo, aunque tuvo el dominio del compromiso careció de efectividad en el ataque, ante un Santa Fe que estuvo bien parado en defensa y le dio algunos sustos al conjunto local mediante el contragolpe.

La primera parte fue discreta y contó con escasas oportunidades. El delantero Diego Herazo tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un pase entre líneas que envió Vladimir Hernández y después con un cabezazo, pero Leandro Castellanos evitó la caída de su portería.

El segundo tiempo hubo mayores emociones, pero emergieron los porteros Castellanos y Mosquera.

En los minutos finales, el visitante pudo lograr la victoria con un remate de Juan Pedroza y otro de Leonardo Pico, pero nuevamente el arquero local salvó a su equipo.

Al final, un empate 0-0 que deja al elenco antioqueño todavía en déficit en la Liga y a la espera de los que suceda con el timonel. Habrá que esperar cuál es la determinación de los directivos rojos. El próximo compromiso será como visitante ante Jaguares, el viernes desde las 7:40 p.m. y después recibirá al Once Caldas.

Síntesis del partido

Medellín 0

Técnico: Hernán Darío Gómez

Jugadores: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno (Didier Bueno, 24’) Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Edwar López, Javier Reina (Sebastián Hernández, 67’), Vladimir Hernández (Juan Pablo Gallego, 45’); Diego Herazo (Agustín Vuletich, 56’).

Goles: no anotó.

Figura: Andrés Mosquera.

Expulsados: no tuvo.

Santa Fe 0

Técnico: Grigori Méndez

Jugadores: Leandro Castellanos; Edwin Herrera, Fainer Torijano, José Ortiz, Fabio Delgado; Leonardo Pico, Juan Pedroza, Johan Caballero (Jhon Velásquez, 88’), Neyder Moreno (Jonathan Herrera, 69’), Kelvin Osorio (Enrique Serje, 80’); Matías Castro (Ronaldo Dinolis, 69’).

Goles: no anotó.

Figura: Leandro Castellanos.

Expulsados: no tuvo.

Estadio: Atanasio Girardot. / Árbitro: Diego Ruíz (Meta). / Asistentes: Wílmar Navarro (Santander) y Jorge Narváez (Cesar). / Asistencia: A puerta cerrada por sanción.