Las cuatro derrotas fuera de casa que suma el Independiente Medellín en la Liga Betplay-1 colmaron la paciencia del técnico Julio Comesaña. “No hemos podido afuera y vamos a tener que pensar, no solamente en cómo vamos a jugar de ahora en adelante, sino en los resultados”.

El adiestrador uruguayo agregó que si le toca meterse atrás y no jugar lo hará. “Hay que conseguir los resultados”.

Las declaraciones las dio tras la derrota 1-0 con Santa Fe en El Campín. También se quejó por el arbitraje.

“No entiendo qué cobró en el gol que hicimos, paró porque había alguien en el suelo, yo no vi falta ni nada raro. Yo no hablo de que me robaron, pienso que el arbitraje, en el tema disciplinario y de darle agilidad al juego para que tenga fluidez y que sea de ida y vuelta como pretendemos todos. No estuvo acertado, no estuvo bien”.

Sin señalar a un jugador, aunque se sabe que la marca en el gol de Carlos Sánchez era de Felipe Pardo, Comesaña criticó lo que sucedió en esa acción. “No nos pueden hacer un gol de esos, porque es una pelota parada, hay tiempo, hay que mirar, cada uno sabe las marcas. Esas cosas las tenemos que acabar, yo soy muy exigente en muchas cosas, tolero otras que son normales, pero si yo estoy en una cancha y tengo que marcar hombre a hombre, es claro que somos el rival y yo, y no tengo que mirar más nada. La tolerancia tiene un límite”.

También explicó por qué sustituyó a Pardo después de que se viera que él le hizo una indicación y el jugador no la tomó de la mejor manera.

“El cambio fue porque pensé que no estaba en condiciones de seguir el partido y cambié y puse a otro jugador para que haga la tarea que tenía que hacer”