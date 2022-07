“Antes de conocerlos estaba a gusto con la plantilla y ahora estoy enamorado. Lo que los muchachos han mostrado en cada sesión de entrenamiento es para felicitarlos. Salgo feliz de las prácticas y obviamente con problemas porque solo son once los que juegan. La verdad, en todas las posiciones la disposición es fenomenal”.

También indicó que a los jugadores se les está dando la información necesaria para que se encuentren cómodos en la posición que les toque asumir.

“Esperemos que ellos se sientan cómodos, que puedan jugar en el lugar en el que puedan dar su mayor potencial y que desde este domingo se vean este tipo de cosas”.

Respecto a una supuesta salida de Juan David Mosquera al exterior, manifestó que él está contando con el jugador para su proyecto y no tiene información sobre ese tema.

“Nosotros no nos guiamos por lo que aparezca o no en las redes sociales, no son medios oficiales. No tengo conocimiento alguno de que se vaya a ir del plantel y estamos contando con él”.

Así mismo, habló de Yesid Díaz. “No pudo estar muy de la mano con todo el plantel por temas médicos y recién ahora se está reincorporando al grupo y lo ha hecho de muy buena manera”.