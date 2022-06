En pocas horas todo cambió y los seguidores, cuerpo técnico y jugadores del DIM pasaron de soñar con la final, a beber el amargo sabor de la derrota que los deja con un mínima opción matemática.

A pesar de eso, el técnico Julio Avelino Comesaña comentó que van a trabajar y que irán al último partido en Bogotá con la intención de ganar, de buscar un buen resultado, aunque reconoció que no cree en los milagros.

“No me gusta estar pensando en los milagros en el fútbol. Acepto que pueden ocurrir cosas y vamos a ir al último duelo como hemos ido siempre, con la intención de vencer, de luchar hasta el final. No tengo sueños, de estar esperanzado. Si se da, magnífico, me interesa que el equipo esté bien y juegue bien”, comentó.

Cuando Comesaña habla de los milagros se refiere a que el panorama para el DIM cambió totalmente, pues pasó de ser líder a caer al tercer lugar de su grupo y depender de otros resultados.

Por eso, este jueves no solo tiene que ganarle a La Equidad como visitante, sino que también necesita que Tolima pierda en su casa ante el colero Envigado.

El partido ante el cuadro asegurador será a las 7:30 de la noche, igual horario para el juego entre Tolima-Envigado, que se desarrollará en el Manuel Murillo Toro