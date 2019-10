DIM mantiene vivas las esperanzas de clasificar

Deben agradecerles a Luis Miranda y Carmelo Valencia , que no hicieron efectivas dos jugadas claras de gol, porque esos 45 minutos iniciales no hubieran sido 0-0, sino 2-0.

Síntesis del partido



MEDELLÍN 3



Técnico: Aldo Bobadilla.

Jugadores: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Daniel Castro (Jonathan Marulanda, 72’); Adrián Arregui, Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Bryan Castrillón (Edwin Mosquera (46’), Juan Cuesta (Deinner Quiñónes (46’) y Germán Cano.

Goles: Germán Ezequiel Cano (57’, 83’ y 90’).

Expulsados: no tuvo.

Figura: Germán Ezequiel Cano.



CÚCUTA 0



Técnico: Guillermo Sanguinetti.

Jugadores: Camilo Chaverra; James Castro, Javier López, David Achucarro, Mauricio Duarte; Luis Miranda, Alexis Hinestroza (Matel Cardona, 81’), Jhon Hernández, Matías Pérez; Andrés Sarmiento (Christian Mina, 81’) y Carmelo Valencia.

Goles: no marcó.

Expulsados: no tuvo.

Figura: no tuvo.



Estadio: Atanasio Girardot. / Árbitro: Luis Trujillo (Valle). / Asistentes: Eduardo Díaz (Cundinamarca) y Roberto Padilla (Atlántico). /

Asistencia: 13.991 aficionados.