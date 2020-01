DIM sigue fortaleciendo sociedades en el campo

El Independiente Medellín avanza en su plan de pretemporada con miras al debut en Liga ante el Tolima, el cual será el 24 de enero, a las 7:45 de la noche, según confirmó la Dimayor.

El equipo que orienta Aldo Bobadilla cumplió ayer su novena jornada de preparación en el Oriente antioqueño, con un trabajo específico del medio campo, teniendo como protagonistas a Andrés Ricaurte y Javier Reina.

“Cuando uno tiene un jugador como Andrés en el equipo se tiene que aprovechar al máximo y la idea no es venir a rivalizar sino a sumar, yo no estoy en competencia con él, sino que juntos esperamos consolidar una zona sólida y de mucha generación de juego para el grupo, eso es lo que nos ha solicitado el técnico”, manifestó Reina, quien llegó proveniente del Once Caldas.

Ricaurte, quien fue uno de los hombres claves en la temporada pasada con el club, es el llamado a asumir el liderazgo del equipo, ante la salida de dos referentes como David González y Germán Cano.

Sus compañeros lo respetan y con la llegada de Reina se espera que pueda tener más apoyo en la función creativa, así lo ven ambos jugadores, que, en sus declaraciones, hablan de complementarse.

En medio del avance de la pretemporada, los directivos del club se mostraron optimistas con el tema de los abonos, pues según un informe parcial que se conoció este fin de semana, el “Poderoso” es el segundo equipo del país con mayor número de abonos vendidos: 10.000.

Los escarlatas solo son superados por Nacional que suman 17.500, y están igualados con Millonarios.

“Sabemos que el Medellín tiene una hinchada muy apasionada por el equipo, esperamos rendir y hacer las cosas bien para que siempre contemos con ellos en las tribunas, afirmó a su llegada al club el volante venezolano Francisco Flores, quien haría dupla con Adrián Arreguí en el medio campo.

De esta manera avanza la pretemporada del rojo, que mañana jugará un amistosos ante Rionegro Águilas Doradas en la sede Raúl Giraldo, a las 8:00 a.m. El rival viene de ganar 2-1 y empatar 0-0 con el verde, en juegos disputados el sábado.