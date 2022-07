De hecho, en la fase de todos contra todos del torneo Apertura solo sumó 420 minutos, mientras que en los cuadrangulares acumuló un poco más (196), en parte debido al bajón en la frecuencia goleadora Luciano Pons.

“Este semestre me propuse muchas cosas, he venido trabajando, no he bajado la guardia, estoy esperando la oportunidad y creo que el gol obtenido (el domingo) refleja el esfuerzo. Yo espero continuar así y mantenerme en esos lugares que me caracterizan a mí como goleador”, expresó el atacante de 26 años de edad.