“Somos una sociedad con vacíos formativos”

Por juan felipe zuleta valencia

Tan pronto uno entra a la cuenta de Twitter de Andrés Ricaurte se topa con la siguiente frase de Rafael Nadal: “Ni ganar es tan fantástico ni perder es tan traumático. Me voy a casa sabiendo que he hecho un esfuerzo”.

Si continúa hurgando entre sus trinos se encuentra con la cruda imagen de una hilera de cuerpos esqueléticos en un campo de concentración nazi acompañada por una crítica hacia los avances de la ciencia y el conocimiento en detrimento del humanismo.

Y más abajo aparece una columna de opinión del New York Times titulada con una frase inmortal que el escritor Gay Talese le dijo una vez al cronista barranquillero Alberto Salcedo Ramos cuando este le preguntó por qué insistía en inmortalizar en sus historias la vida de fracasados de diversa índole. “Todos somos perdedores. Es solo cuestión de tiempo”.

En estas cosas que comparte Andrés Ricaurte ocasionalmente en sus redes sociales es posible acercarse a la personalidad del volante rojo, un hombre que rehuye del molde del fútbol. Lo demostró durante las semanas en las que las críticas arreciaron y se transformaron en una colección de insultos y burlas. Su reacción, reposada y sobria, fue incluso un desaire más grande para los fanáticos que las mismas críticas futbolísticas que tienen sobre el mediocampista de 28 años.

En un deporte en el que se suelen sustituir elementos esenciales de la sociedad y en el que cada vez más parece importar solo el resultado, pueden ser afrentas asumir como algo natural la derrota, las críticas o dejar expuesta la irracionalidad y fanatismo con respuestas y posturas que apelan a la razón.

El pasado 31 de octubre Ricaurte decidió convertir la ofensa de la barra Rexixtenxia Norte al compararlo con una nevera por ser un jugador “frío”, según ellos, en un disfraz en el que se ríe de sí mismo y vuelve a recordar, a quienes lo han olvidado, que el fútbol no es más que juego.

El creativo rojo habló con EL COLOMBIANO sobre el presente del DIM y su visión del oficio como futbolista.

¿Cuáles son las razones futbolísticas del cambio tan drástico que tuvo Medellín?

“Desde que llegó Aldo (Bobadilla), el equipo quiso partir de un orden. Me explico, nosotros siempre tuvimos poderío ofensivo, pero decidimos potenciarlo partiendo de una seguridad defensiva que no les permitiera tantas facilidades a los rivales. Esto nos convino mucho y permitió que salieran a flote muchas cosas que se venían haciendo realmente bien, pero que no se estaban viendo”.

¿Cómo cuáles?

“Como la generación de juego. Medellín siempre se ha caracterizado por ser un equipo que produce mucho fútbol ofensivo de calidad. Y eso, que tiene tanta importancia en el balompié actual, no se valoraba porque los resultados, que fueron muy negativos para nosotros hasta hace poco, ocultaron esos méritos”.

En ese orden que usted realza parecen ser vitales dos jugadores que se han complementado muy bien y que, paradójicamente, se dijo de ellos en rumores que hicieron carrera en la hinchada, que no se podían ni ver: Didier Moreno y Adrían Arregui...

“Son jugadores que aportan mucho, tanto en lo colectivo como lo individual, pero también me gustaría aclarar que la parte defensiva no puede recaer solo en ellos dos. Desde el delantero hasta David (González) en el arco, está la obligación de defender bien para atacar como corresponde. El juego no puede separarse entre unos que defienden y otros que atacan. Este deporte está diseñado para que todos cumplan una función específica en ambas fases. Con cada jugador que falla en este compromiso se pierden muchas opciones de que el equipo goce de una buena propuesta”.

¿Qué opina del descenso del Huila, usted que hizo parte del club y en el cual dio el salto al Medellín?

“Da tristeza. Pero esto hace parte del juego. Descender es lo peor que les puede pasar, entonces, seguramente, eso servirá para replantear la organización del club y volver a resurgir como lo hicieron tantos otros equipos que les tocó ir a segunda división”.

Con el tema de las críticas que recibió, usted siempre mostró tranquilidad evitó tomar la situación como algo personal y sí como una coyuntura inherente al oficio. Pero su caso es la excepción. Lo común es ver a los futbolistas colombianos, sobre todo los jóvenes, muy afectados cuando caen en esta espiral de críticas. ¿Qué tan en deuda está todavía los clubes en temas como acompañamiento en sicología deportiva, algo tan vital en estos días en el fútbol de élite?

“La sicología es muy importante. Pero el tema va más allá de una herramienta profesional para ayudar a asmiliar momentos a los deportistas. Para mí esta dificultad que tienen los futbolistas tiene que ver más con la educación que recibimos. Somos una sociedad con vacíos formativos muy grandes y eso influye para que no estemos preparados para aceptar o tolerar momentos negativos y positivos, porque también cuando llegan los halagos el futbolista se deja llevar y es juzgado por esto. El fútbol amplía mucho esas carencias formativas. Nos obligan todo el tiempo a ganar y eso es falsa ilusión, porque como dice Marcelo Bielsa ‘el triunfo es una excepción y deberíamos estar más preparados para otro tipo de escenarios’”.

Hace algunos días Jonathan Marulanda contó en estas páginas que usted es el “putas” del parqués. ¿Eso es verdad?

(Risas). “Es que somos un grupo que jugamos parqués en una aplicación llamada parchís. Pero todos ganamos, solo que yo me tengo confianza porque desde niño con mi abuelo me la pasaba jugando parqués”.

Ya que habla de la familia, ¿su papá, que fue futbolista, se involucra, le da consejos cuando llegan las críticas, o deja que usted asuma la carrera con total independencia?

“Sí, somos muy cercanos. Compartimos aspectos de la profesión que decidimos ejercer, pero él, igual que yo, no le para muchas bolas a esos comentarios. Como lo dije anteriormente, esta es una sociedad en la que lastimosamente quieren encontrar cosas en otros para no buscarlas ellos mismos. Simplemente hay que convivir con ello”.

La final de Copa Águila es la segunda en su carrera. ¿Cómo se vive esta clase de partidos?

“Obviamente es una alegría muy grande y también sirve para recordarle a uno lo afortunados que somos al poder entrar a una cancha a vivir algo así desde adentro”.

Andrés, sinceramente, ese golazo que marcó ante Pasto, de pierna derecha (su pierna menos hábil) y que quizás es uno de los mejores de su carrera, ¿fue un poco afortunado o salió tal cómo lo pensó?

“Salió medio afortunado, pero sí he venido trabajando para mejorar la derecha, perfilarme más y mejor y aprovecharlo en varias fases de juego en las que tengo que perfilarme para la zurda y a veces pierdo posibilidades. Por eso he venido trabajando la pegada, el control y el reflejo con la derecha”.

¿Cómo es el gol perfecto que siempre ha querido marcar y aún no ha podido?

“Uno en el que la toque todo el equipo. Los once. Que sea una jugada de esas de estrategia como el ajedrez. Para mí ese es el gol perfecto”.

Un jugador que le haga dejar lo que esté haciendo para sentarse a verlo...

“Messi. Es que es muy simple. Él es la expresión máxima de este arte que nos gusta tanto” n