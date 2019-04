Calle evidenció la tristeza que hay en el DIM por este difícil momento

Pese a que Medellín puede llegar a los 28 puntos con los que cuenta hoy el octavo, son tantas las variables y los resultados que necesita, que hacen de esto una “misión casi imposible”.

Por eso tras el empate 1-1 con Alianza Petrolera en Barrancabermeja, ciudad a la que el rojo fue a buscar la victoria, el técnico encargado del DIM, Ricardo Calle, evidenció su desilusión.

“Estamos tristes por el resultado que nos deja sin la posibilidad de clasificar, teníamos esa ilusión. A la hinchada le pido disculpas, porque sabemos que ellos siempre quieren ver al equipo en finales y nosotros, desde la parte técnica, intentamos hacer lo mejor para que el equipo llegara a estas instancias, pero lastimosamente con ese punto nos privamos de avanzar”.

El equipo pudo haberse quedado con las manos vacías y no sumar ni siquiera el punto que alcanzó sobre el final del partido gracias al goleador Germán Cano, pero esto no fue consuelo para el entrenador rojo: “Teníamos la convicción de seguir sumando de a 3 unidades para llegar a la última fecha con la posibilidad de clasificar y sabíamos que el empate no nos servía, pero valoro el esfuerzo del grupo”.

Pesaron ausencias

Calle también dijo que el tema de las cinco bajas de jugadores de experiencia los afectó, pese a que, en su concepto, los jóvenes que actuaron en Barrancabermeja respondieron. “Teníamos 5 o 6 jugadores de los grandes lesionados y nos tocó terminar el partido con varios sub-20; es de valorar el esfuerzo que hicieron porque es una plaza complicada y con un clima jodido”.

Sobre las razones por las que no se logró el primer objetivo que era meterse en los ocho, argumentó que perder puntos en casa fue uno de los aspectos más determinantes. “De local perdimos 10 puntos que si los sumáramos hoy tendríamos 32 y prácticamente estaríamos clasificados; ahora pagamos el precio de eso”.

Además, de las 6 derrotas de visitante en 9 partidos disputados en esa condición indicó: “El balance es negativo, los números hablan por sí solos, ya que Medellín es un equipo que debe sacar más puntos fuera de casa y ese también es un déficit muy bajo si se quiere clasificar”.