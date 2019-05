¿Quién debería seguir en el DIM el semestre que viene?

El primer semestre de 2019 fue un fracaso para el Independiente Medellín. A su más reciente decepción, no clasificar a las finales del torneo local, no habría que olvidar sus malas presentaciones en torneos internacionales, ejemplo Copa Libertadores, donde no logró pasar de la ronda de repechaje.

No hay balance positivo posible. Las directivas planearon un semestre de competición y el resultado no cumplió las expectativas de la hincha, que sin embargo, finalizada la etapa regular la liga, si situó entre las 4 hinchas con más asistencia al estadio.

En la mañana de este martes las directivas del rojo atendieron a la prensa. Aunque en la hinchada corría la esperanza de que desde ya se tomaran decisiones con respecto a la continuidad o no de varios jugadores y la elección del técnico, Michael Gil Gómez, presidente de la institución, señaló que aquellos son procesos que ya se adelantan pero que aún no tienen resultados.

Esta es la tercera vez desde 2014 que el rojo queda eliminado. Ya la alegría de la última estrella, lograda en 2016 frente a Junior (equipo con el que perdió la última final, en 2018), perdió intensidad. Los hinchas del rojo de hoy no son aquellos que esperaron más de 40 años para un título. Las competiciones han cambiado y los aficionados esperan cada vez más de sus equipos. Los rojos esperan decisiones de sus directivas.

Germán Cano, Andrés Ricaurte, David González y Leonardo Castro, fueron las figuras (o la hinchada esperaba que fueran las figuras) de este semestre en el DIM. Solo dos de ellos y del resto de la plantilla del Poderoso, parecen pasar la prueba en un sector amplio de la hinchada: nadie parece discutir la necesidad de contar un semestre más con el goleador argentino, que anotó 21 goles en 20 fechas y rompió su propio récord en torneos cortos; aunque el arquero David González despierta resistencia en un pequeño grupo de hinchas, al final del torneo fue él el que salvó al rojo de posibles derrotar.

De cualquier forma, a continuación encontrará toda la plantilla del DIM para esta liga. 27 jugadores, entre los que se encuentran juveniles que el anterior técnico Octavio Zambrano decidió subir al equipo de la A, y otros jugadores que por lesiones o diferentes circunstancias no pudieron jugar una parte o casi todo el torneo.

Usted tiene la oportunidad de decidir, en su opinión, si quiere que cada uno de ellos continúe para la siguiente Liga.