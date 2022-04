Con la franqueza que lo caracteriza, el entrenador Julio Avelino Comesaña expresó su molestia por el desempeño de Independiente Medellín en el partido frente a Guireña, por la primera fecha del grupo E de la Copa Sudamericana, que se diputó el jueves en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay.

Más allá del empate (3-3), el descontento del orientador parece estar relacionado con las desconcentraciones, las cuales pagó caras su equipo.

“Esos errores no podemos pasarlos por alto, hay que encontrar soluciones, no puedo ir a decirle al jugador que deje de cometerlos. Esto es fútbol profesional, Medellín no es una fundación, ni es una escuela, es un equipo profesional. Hay errores que se cometen que son de fútbol menor, hay que estar más atentos”, subrayó el estratega.

¿Mal de todos en el país?

Para el entrenador, hay fallas que se han vuelto permanentes en los equipos colombianos, que se deben erradicar de raíz si se aspira a obtener mejores resultados.

“El fútbol tiene cosas inesperadas, pero es una vieja costumbre del balompié colombiano no rechazarla, sacarla, no sé si les da vergüenza. No se pueden cometer esos errores en un partido internacional. A nosotros nos gusta jugar con la pelota como si fuéramos el Manchester City, ellos nos apretaron y cometemos errores. Había que ser serios, seguros y sobrios en el juego”, insistió.

El orientador colombo-uruguayo sugirió que el entorno en general subvaloró al rival, pero no él, quien se tomó su tiempo para analizarlo y mostrárselo a sus dirigidos.

“No es lo que queríamos, pero sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo complicado, difícil. Se habla mucho, incluso muchas veces despectivamente de los equipos, quienes hablan de esas cosas no entienden mucho del juego. Este equipo es difícil y lo que hace, lo hace muy bien, contraataca muy rápido, cierra bien las líneas de pase internas, en el medio es difícil penetrarlos, son generosos en el ida y vuelta”, analizó en referencia al rival.

Si bien al final se salvó un punto, quedó un sinsabor al no poder derrotar un club con poco historial copero, que cumple su segunda participación en este certamen y que en la Liga paraguaya realiza una discreta campaña: décimo en la tabla de posiciones, con un solo triunfo en ocho presentaciones.

“Debemos irnos contentos por sumar un punto, porque estuvimos muy complicados”, reconoció Comesaña.

Todos sumaron en el E

El sabor agridulce que dejó en la familia roja el empate en Asunción, se mitiga con el resultado del otro encuentro, en el que 9 de octubre e Internacional igualaron 0-0 en Ecuador. Así las cosas, en el grupo E los cuatro equipos quedaron todos con un punto.

Se viene Alianza Petrolera

Comesaña cuestionó el poco tiempo de trabajo que tendrá el equipo de cara a sus próximos compromisos en la Liga Betplay 1-2022 y en la Copa Sudamericana.

El entrenador contó que este viernes tenían previsto regresar al país en dos vuelos separados. El plantel de jugadores viajaba en vuelo chárter hacia Barrancabermeja, donde el próximo domingo (7:30 p.m.) enfrentará a Alianza Petrolera, por la fecha 15 de la Liga local.

El técnico se lamentó por no poder tener ninguna sesión de campo previo a este compromiso, en el que el conjunto rojo espera afianzarse entre los ocho: “No vamos a poder entrenar, solo recuperación y teoría”.

El Equipo del Pueblo se ubica cuarto en la tabla de posiciones, con 25 puntos y de ganar el domingo quedaría a un triunfo de asegurar su presencia en la segunda fase del campeonato, a la cual no ha avanzado en las últimas cinco ediciones del torneo.

En la Copa Sudamericana el DIM enfrentará a 9 de octubre, el próximo jueves