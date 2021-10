No necesitan incentivos

Para Comesaña no son necesarios incentivos adicionales para darlo todo en pos de la clasificación: “Las motivaciones que valen la pena y que empujan al ser humano son internas, no son externas. Llevo muchos años en el fútbol y he visto muchos premios que le ofrecían a los equipos y perdían dos o tres cero y diciendo que necesitaban dinero, pero he visto otros que no cobraban nunca y ganaban, luchaban y peleaban”.