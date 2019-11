La unión marcó el festejo rojo

David González

@DavidGonzalezGi



“Gracias a mi familia, compañeros, a esta linda hinchada, a toda la gente que hace parte del equipo que amo, como lo dije ayer, no sé que hacer si no tengo al Medellín”.



Déinner Quiñones

@DeinerQuinones



“Querido papá Dios, tú lo viste y por eso aquí tú me pusiste. (...) Gracias equipo, gracias hinchada, buen trabajo banda, vamos por más @DIM_Oficial”.



Rodrigo Riep

@tanoriep



“Vamos campeón. Felicitaciones a todos los jugadores y los hinchas de ese hermoso club @DIM_Oficial Se lo merecen y más vos, @Germancanoofi”.



Alejandro hoyos

@AlegandroHoyos



“Estamos felices. Dulces sueños. Gracias @DIM_Oficial, a todos los jugadores, al cuerpo técnico, directivos y a la hinchada que no deja de alentar”.



Fabrizio Vidal

@FAAVIDAL



“Siempre es bueno saber que un compatriota triunfa en el exterior y más si es un exjugador y extécnico del Olimpia, felicidades profe Aldo Bobadilla”.



Itagüí-Leones F.C.

@Leonesfutbolc



“@Leonesfutbolc felicita al Poderoso de la Montaña

@DIM_Oficial por coronarse campeón de la Copa Águila. Nuestro más sincero abrazo de celebración”.