DIM apuesta por un microbiólogo para reorientarse

Suponiendo entonces que Maturana dirija, al menos, los once partidos que restan de la fase todos contra todos, Medellín tendría un inquietante promedio de un entrenador diferente cada once partidos.

En ese momento asumió como interino Ricardo Calle, quien dirigió al equipo en el último tramo del semestre y aunque logró un rendimiento cercano al 58 por ciento, no logró clasificar al Poderoso a las finales del campeonato.

Aunque no tiene experiencia como técnico en el fútbol profesional colombiano, Leny Maturana ha estado involucrado en el acontecer del club en los últimos dos años.

Ayer, en la sede del club Raúl Giraldo, hicieron presencia un grupo de hinchas del DIM quienes se reunieron con los jugadores y les solicitaron mayor compromiso para encarar de buena forma el clásico.

El ambiente tuvo una tensa calma, aunque los jugadores intentaron bajar los decibeles y ver esa presencia como una muestra de apoyo. “Me gustaría hablar de fútbol, pero eso el hincha no lo entiende, el hincha simplemente entiende de resultados y en este momento no se dan y ellos están en todo su derecho de exigir y de no estar tranquilos”, sopesó David González, quien ratificó que el equipo está en plena disposición para la labor que emprendan Leny y David Montoya, quien compartió equipo con González hace casi 17 años, con el que salió campeón y cortó la sequía de 45 años sin títulos del club.

Ahora, en una posición diferente, intentará, junto al veterano portero y el plantel rojo, sacar a flote a un equipo cuya falta de resultados diluyó un nuevo proceso, el quinto en los últimos dos años.

Al DIM no le queda más que dejar atrás la convulsión y preparar la mejor estrategia posible para vencer a Nacional después de 3 duelos sin hacerlo. Un proceso de largo aliento, por ahora, debe dar paso a resultados que la afición espera, independiente de quién esté sentado en el banco.