Sin embargo, hay que tener en cuenta que Torres no juega desde finales de mayo de este año, cuando el Castellón perdió 1-3 con en el Cornella , de la tercera división del balompié ibérico. Su nivel actual es una incógnita.

Para el experimentado estratega, se debió analizar la situación con más cabeza fría, sin precipitación alguna: “Torres es un jugador de experiencia, pero hace rato no juega en la primera división y no sé qué tanta continuidad tenía, cuál es su presente. Uno no se puede dejar llevar por el desespero de que se cierre el periodo de inscripción de jugadores libre”.

De otro lado, el volante Miguel Ángel Monsalve fue convocado a otro mucrociclo de la Selección Colombia Sub-20, entre hoy y el 19 de agosto en Barranquilla