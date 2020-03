“Nunca olvidaré ese aplauso que recibí”: Yulián Gómez

Recordar lo vivido en la noche del 7 de marzo en el Atanasio Girardot aún le causa escalofrío. El momento en el que el reloj marcó el minuto 50 de aquel duelo ante Millonarios será algo que Yulián Gómez Mosquera tendrá grabado siempre en su cabeza, pues esa noche sufrió un luxofractura de tobillo derecho que aterró a todos los presentes y le sembró la idea prematura de que no volvería a pisar una cancha.

“Cuando me acuerdo, revivo todo; ese escalofrío que recorrió mi cuerpo cuando me miré el pie y lo vi torcido”, dice el defensa, de 22 años, quien se había ganado la titularidad con el onceno paisa tras llegar de una necesaria pasantía en Unión Magdalena.

EL COLOMBIANO habló con el lateral que fue operado el pasado 13 de marzo y que adelanta su recuperación en casa, junto a sus seres queridos, motivado por el cariño y la solidaridad que le han expresado por redes sociales.

¿Qué imagen tiene de ese momento?

“Cuando vi el pie supe que era algo delicado, me impresioné mucho porque me quedó muy torcido, y me dio un escalofrío terrible, sentí mucho dolor y en un segundo pasaron miles de cosas por mi mente. Pensé muchas cosas, que no iba a poder seguir jugando. Fueron momentos de angustia y tristeza y con la cabeza caliente no se puede pensar bien”.

¿Quién lo ha acompañado en este periodo?

“Mis padres (José y Celina) llegaron para estar conmigo. También mi novia Johana Díaz y una tía. Mis compañeros nunca me han desamparado, ni el cuerpo técnico. Eso me ha ayudado mucho para recuperar la fortaleza mental y el ánimo. Sé que es un proceso difícil, pero me falta mucho camino por recorrer en el fútbol, cosas por lograr. Todavía estoy muy joven y siento que puedo ofrecerles bastante al club y a este deporte”.

¿Cómo fue la operación y qué recomendaciones le dio el médico?

“La cirugía fue el viernes 13 de marzo a la 1:45 de la tarde, todo salió bien, y ya estoy en casa adelantando la recuperación. Me operó el doctor Juan Fernando Posada, por recomendación del club. Él trabaja directamente con el DIM, es un excelente médico y especialista de este tipo de lesiones, así que me siento muy tranquilo, todo ha salido de la manera esperada. He sentido mejoría, ya no tengo dolor y con la ayuda de Dios poco a poco voy a recuperar mi estado físico antes de la lesión”.

¿Cómo han sido los días posteriores a la cirugía?

“Al principio seguía con dolor, cuando el efecto de la anestesia fue mermando se hizo muy intenso, pero con los medicamentos que me mandaron comencé a mejorar”.

¿Cuáles son las recomendaciones para estas primeras semanas?

“Estoy haciendo algunos movimientos aunque sin apoyar el pie porque todavía no me han dado permiso, me toca desplazarme con muletas”.

Según el diagnóstico médico, ¿cuánto puede durar la incapacidad?

“Serían entre 4 o 5 meses para volver. En dos meses ya podré empezar con las terapias con el pie apoyado”.

¿Qué piensa sobre la suspensión de las competencias y entrenamientos?

“Eso ha permitido que viva mi situación con tranquilidad. En medio de este difícil momento que pasamos todos, con la suspensión de los torneos, no me he perdido muchos juegos, así que solo debo enfocarme en cumplir con el tratamiento”.

¿Ya se ha imaginado cómo será su regreso?

“Dios sabe como hace sus cosas, estoy acá para afrontar todo con mucha fe. Pienso que Él me tiene preparado algo mucho mejor, así que de mi parte corresponde llevar este proceso con tranquilidad, alegría y confianza, es en lo que pienso verdaderamente”.

¿Hasta ahora cuáles son esos partidos inolvidables con el DIM?

“El primero de Libertadores (ante Táchira, el 4 de febrero en el Atanasio victoria 4-0), porque era un sueño jugar ese torneo. También, el inicio en la Liga (Tolima, el 23 de junio, 2-2 como visitante), porque además marqué gol. Esos son los dos más especiales que he vivido con el equipo”.

¿Ha recibido alguna llamada que lo haya sorprendido?

“La familia del fútbol es muy grande y en estos momentos muchos me han enviado sus mensajes, realmente nunca me esperé eso. Eso me sirvió para fortalecerme mentalmente. La hinchada de Medellín ha sido especial conmigo, leo los mensajes en redes, los que me mandan al Instagram, a veces no alcanzo a leerlos todos, pero me han hecho sentir querido y valorado. Cuando salí de la cancha esa noche en camilla sentí el apoyo. El aplauso que recibí no lo olvidaré jamás”.

¿Y qué le ha dicho el profe Aldo Bobadilla?

“Que debo tener tranquilidad, que estaba en un buen momento, pero que lo importante es que me recupere bien para regresar más fuerte”.

Antes de la lesión se había ganado la titular, ¿qué piensa ahora que tendrá que empezar desde cero?

“Siempre soñé con estar en el equipo, gracias a Dios se me dio la oportunidad y las cosas estaban saliendo de la mejor manera. Ahora tengo que esperar mi revancha, y el fútbol siempre las da. Solo espero recuperarme bien para estar mejor que antes”.