El 7 de marzo de 2020, Yulián Gómez sufrió una dramática lesión que le dio la vuelta al mundo. En un partido ante Millonarios, después de un choque con Hansel Zapata, el jugador del Independiente Medellín tuvo una luxofractura de tobillo.

Este domingo, después de 20 meses de ese desafortunado incidente, Gómez fue el encargado de anotar el gol con el que vencieron a Patriotas, y que aún tiene vivo al conjunto escarlata en su intención de ingresar al grupo de los ocho.

Atrás quedó esa lesión que le hizo pensar en el retiro. “Sentí mucho dolor y me pasaron muchas cosas por la cabeza, como el no volver a jugar. Aún recuerdo cuando veo la jugada que el pie me quedó así y grité”, decía en su momento después de la exitosa cirugía que le permitió regresar a las canchas.

Se puede decir que ese regreso fue un milagro y hoy el Rojo busca que se repita lo extraordinario para meterse entre los equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales.

Además de Gómez, el conjunto antioqueño tuvo otra figura sobresaliente frente al elenco boyacense, el portero Luis Erney Vásquez que tenía la difícil labor de reemplazar a Andrés Mosquera, convocado a la Selección para enfrentar a Brasil y Paraguay.

Vásquez no desentonó y evitó la caída de su portería en varias ocasiones, lo que le permitió al Poderoso traerse el resultado de La Independencia.

“Contento por la victoria del equipo, por el trabajo que realizamos en esta difícil plaza. He sido paciente, esperé mi oportunidad y para nadie es un secreto que mi compañero venía haciendo las cosas muy bien y eso me obligaba a estar mejor preparado para cuando me tocara”, manifestó Vásquez en la rueda de prensa posterior al partido con Patriotas.

“Ya toca prepararnos para lo que viene, seguimos en la pelea y mientras haya posibilidades las vamos a buscar”, agregó.

Por su parte, el técnico Julio Comesaña destacó el segundo tiempo del equipo ya que salieron con una disposición distinta a la primera mitad en la que Patriotas fue superior. “Nos dijimos las cosas en la cara, nos pusimos serios y salimos con otra determinación. Me alegra mucho por Yulián Gómez y Luis Erney porque han sido hombres pacientes que han trabajado esperando su momento y lo hicieron muy bien”.

El estratega escarlata dice que para dos últimas fechas seguirá trabajando en muchos aspectos por mejorar.

“Tenemos la presión de ganar, hay cosas por corregir y lo vamos a hacer durante la semana sabiendo que tenemos un clásico en el que seremos locales y la gente quiere la alegría de una victoria”