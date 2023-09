Isabella, quien acaba de coronarse campeona con Antioquia en el Nacional de menores y fue elegida en el equipo ideal del torneo, no solo encontró en el voleibol su disciplina favorita, sino que esta le sirvió para continuar con su proceso de crecimiento físico y un espacio para alcanzar nuevos objetivos.

“Lo que más me gustó es que es un deporte en el que todas hacemos lo mejor por el bien común, y todas debemos aportar para que todo funcione bien”, comenta Isabella, quien a sus 16 años y con 1.85 metros de estatura, fue llamada por el técnico Antonio Rizola para compartir con la Selección Colombia que se preparó para el Preolímpico en Polonia.

“Al principio no sentía mucha afinidad, pero luego de que empecé descubrí que era un deporte que me apasionaba y el trabajo en equipo me encantó, a pesar de que ya había pasado por fútbol y baloncesto; en el volei fue diferente”, señala Isabella quien cursa undécimo grado en el colegio Teresiano de Envigado.

Desde que empezó en voleibol su referente fue Amanda Coneo. Por eso compartir con la cartagenera en el ciclo de preparación para el Preolímpico fue un sueño cumplido. “Estar junto a Amanda fue increíble y calentar con ella durante los entrenamientos resultó algo mágico”, sostiene emocionada la joven que tiene como meta convertirse en profesional en este deporte y ganarse una beca para ingresar a la universidad.