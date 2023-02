Atlético Nacional, que debutará el martes, inicia un nuevo proceso tras su alianza con el club Formas Íntimas y la llegada del técnico Marcos Barrios -foto-, quien asegura que el objetivo principal es clasificar el equipo a la Copa Libertadores.

“Queremos tener un elenco que juegue bien y responda a la cultura del club”, comentó el estratega que espera hacer los últimos ajustes a la nómina, en la que destacan las experimentadas Daniela Montoya, Vanessa Córdoba, Sara Córdoba, Geraldien Cardona y Verónica Arcila.

Al lado de ellas estarán las subcampeonas mundiales sub-17 Mary José Álvarez y Yesica Muñoz, al igual que Valery Restrepo, integrante del combinado mundialista sub-20 que avanzó hasta cuartos de final.

“Intentaremos hacer un juego que enamore a los hinchas y ofrezca resultados. Llegar al club más grande de Colombia es un privilegio que no lo tienen todas las futbolistas y me siento orgullosa, además porque lo hacemos en esa alianza bonita con Formas Íntimas, donde me formé”, comentó la zaguera cartagenera Mary José Álvarez.

Una baja de última hora es Melisa Rivas, quien se lesionó y no podrá jugar el torneo.

La nómina es la siguiente: Vanessa Córdoba, Valery Restrepo, Ángela Barón, Mary José Álvarez, Manuela Gómez, Yeirdan Padilla, Laura Aguirre, Katerine Osorio, Verónica Arcila, Yulissa Sánchez, Laura Marcelo, Daniela Montoya, Geraldin Cardona, Sara Córdoba, Slendy Quintero, Yirleidys Quejada, Yessica Muñoz, Maireth Pérez y Valeria Agudelo.

Cuerpo técnico: Marco Barrios, Juan Carlos Giraldo, Gustavo Sánchez, Fabio Calle, Mariana Pabón y Sebastián Mesa.