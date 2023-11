Estar en una cárcel en Estados Unidos no fue para nada sencillo y así lo confesó el también exjugador de la selección Colombia. “Yo llegué en la noche (del lunes) y yo vine a saber qué hora era cuando salí de la cárcel casi a las 7 de la noche (del martes). Es un calabozo sin nada de luz, absolutamente nada. Te sacan a caminar a los pasillos una hora. Ahí interactúas con los otros presos que están ahí, tú no sabes cuál de ellos te puede hacer algo”, indicó Valenciano.

Sobre el hecho como tal, dijo: “Yo estuve en un asado y sí, había tomado licor. Ya estaba en la casa y decidí salir a echarle gasolina al carro. Yo me estrellé ahí mismo, prácticamente en la parte de atrás de mi casa. No hice prueba de alcoholemia y no sale en el reporte el grado de alcohol. ¿Qué estaba drogado? ¡Mentira! En el reporte tampoco sale eso. Tuve una recaída con el alcohol, lo reconozco”.

Fue tal la incertidumbre y el miedo, que hizo una promesa, la cual contó. “Cuando ya estaba ahí, a punto de ir a la audiencia, que estaba pensando lo que pasaría, le hablé a mi mamá y le pedí: si me sacas de esta, te prometo que nunca más...”, indicó el goleador.

Ahora la consigna de Valenciano es alejarse definitivamente del alcohol y no recaer. “Yo podía haber salido en libertad pagando una fianza de mil dólares que no es nada, bajo mi propia responsabilidad, pero si la vuelvo a cag... y soy reincidente, volveré a ese sitio con una condena mayor. En vez de quedarme un día me puedo quedar nueve meses, un año, dos años. Prefiero que me hagan exámenes de orina, que estén pendientes de mí todo el tiempo. Eso me va a obligar a siempre estar alerta”, sostuvo.

El exfutbolista también manifestó que trabaja administrando estaciones de gasolina y que está muy contento con el trabajo que hace.