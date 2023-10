El general Salamanca le dijo a Díaz: “Le cuento que estamos aquí en La Guajira, fue la orden del señor presidente de la República, que el director de la Policía oriente y dirija la operación para rescatar a su señor padre, anoche logramos rescatar a su señora madre (...). Primero nuestra solidaridad con usted, estamos acompañándolo y no ahorramos ningún esfuerzo, de aquí me traslado a Barrancas”.

“Muchas gracias. Me he estado comunicando con mi familia y no tengo por ahora preguntas”, le respondió el futbolista.

