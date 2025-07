Martín Mesa, el cóndor del parapente, logró hazaña en Perú

“Con los arrieros pactábamos puntos de encuentro. Les decía: tal día nos vemos en tal lugar. Yo tenía que llegar allá, ya fuera volando o caminando. Y si no lograba aterrizar cerca, me tocaba caminar mucho”, recuerda.

Aunque volaba en solitario, Martín no estaba completamente desconectado del mundo. Para hacer viable su osadía y garantizar seguridad, contrató a dos arrieros locales, Carlos y Abel, encargados de trasladar suministros que no podían ir en vuelo, como equipo de campamento y el powerbanks (cargadores de energía). Abel también era el cocinero.

Pero su aventura también tenía un objetivo ambiental. A medida que volaba, aterrizaba y caminaba por esos paisajes imponentes del Perú, el colombiano se propuso una segunda misión: limpiar la montaña.

“Todo el recorrido que hice, y por donde iba caminando, recogí las basuras que me encontraba. No se dejó ni un papel de menta, y se los iba entregando al arriero, sacamos un costalado de basura de esa cordillera”, asegura con orgullo Martín en referencia al reciclaje que hizo tras los desechos que dejan otras expediciones.

Un mes y medio antes, al lado de su esposa Alicia Londoño, que hace parte de su equipo de trabajo y quien además es deportista, y su perro Trufa, un Jack Russell, como el de la película La Máscara, habían hecho el recorrido, pero en trekking, por dicha cordillera.

“Este es uno de los circuitos de montaña más lindos del mundo. Y en ese trayecto empecé a indagar si alguien lo había hecho en parapente y me decían que no. Desde ese momento me puse la tarea de darle la vuelta a la cordillera volando. Me conecté mucho espiritualmente con el lugar y lo logré, en medio de la difícil climatología, de los vientos y acceso”, expresó Martín tras recorrer más de 150 kilómetros por ese mágico lugar, el que dio a conocer, por medio de los increíbles videos que hizo en el aire, en sus redes sociales.

Mesa señaló que este proyecto le dio un giro de 180 grados a su vida. “Sentí que adquirí una responsabilidad. Este proyecto vino con la necesidad de llevar un mensaje positivo: de respeto por la montaña, de conservación del medio ambiente, de humildad al recorrer estos territorios sagrados, de poder visitar estos espacios y dejar la montaña igual o mejor de lo que la encontramos”, comentó Martín, quien ahora, al lado de su esposa, se encuentra en Pakistán, donde realiza, en trekking, el circuito del K2, una de las montañas más altas del mundo (8.611 m). El antioqueño hace el campamento base (5.000 m). Sus expediciones, tras lo hecho Huayhuash, continúan.