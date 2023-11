En la cancha, ese sabor que heredó del Pacífico (nació en Buga, Valle del Cauca ), se traslada con su particular manera de jugar: es explosiva, ágil y muy inteligente.

Desde que llega al coliseo, su alegría y desparpajo contagian de buena energía a las compañeras. Con sus 1.60 metros de estatura, su tumbao al caminar y sus largas trenzas bicolores, Mayra no pasa inadvertida, siempre acapara la atención.

Estas cualidades le han permitido destacarse no solo con Indeportes, equipo con el que disputará la Final de la WBLA este sábado y domingo en Rionegro, sino con la Selección Colombia con la que estará en el Torneo Preolímpico que se disputará en Medellín del 9 al 12 de noviembre.

Mayra, junto a Yuliany Paz, contagian alegría. Son inseparables y se complementan en el maderamen. “Tengo muy buena relación con todas mis compañeras, pero Yuli es mi manita”, dice mientras se lanza y la abraza, antes de iniciar el entrenamiento.

“Mi fortaleza está en la zona defensiva, mi rapidez y astucia me permiten ser efectiva. Además, cuando el equipo me necesita en la ofensiva también he podido desarrollar un juego potente”, comenta Mayra quien desde los 11 años empezó en este deporte.

De sus inicios recuerda que todo nació en el colegio. Cuando tenía 11 años le gustaba participar en las pruebas de atletismo y jugaba fútbol, pero en una ocasión la llamaron a jugar un partido de baloncesto amistoso para completar las jugadoras y el entrenador, al final, le dijo que tenía aptitudes. Eso la motivó para dar sus primeros pasos y allí se quedó.