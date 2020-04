Macan, la sombra y compañía de Miguel

Completar 47 semanas en el top 10 del ranquin mundial de squash, que es dominado por deportistas egipcios, es para el bogotano Miguel Ángel Rodríguez Forero motivo de orgullo, alegría y satisfacción.

Este competitivo atleta, que ajusta 15 años como integrante del circuito mundial de la PSA, Professional Squash Asociation, no se conforma con eso, porque su meta es regresar al top 5, como lo alcanzó en 2015 cuando se ubicó en la cuarta casilla del escalafón, algo histórico para el squash nacional.

Ahora, en medio de la cuarentena, Miguel aprovecha la cancelación de los dos torneos de final de temporada para continuar con su preparación física, pues su objetivo es regresar a lo más alto de su nivel para arrancar, en septiembre de la mejor manera la nueva temporada internacional.

El 2019 terminó muy agitado para Miguel, quien en los últimos tres meses se la pasó entre San Francisco, Egipto, Catar, Cartagena y Pakistán. Una maratón que le pasó factura, ya que sufrió una tendinitis en su rodilla derecha que lo sacó de las canchas entre diciembre y enero, meses en los que no pudo jugar ni entrenar.

Este ha sido, sin duda, el periodo más largo que ha parado Miguel en su carrera y aunque, entre enero y febrero, alcanzó a competir en Detroit y Chicago, lo hizo al 50% de su condición.

Con la declaratoria de la pandemia y el inicio de la cuarentena, el bogotano tuvo un respiro, por ello desde el pasado 16 de marzo arrancó, junto a los integrantes de la Selección Colombia y con la supervisión diaria de su fisioterapeuta Laura Rojas, un plan que busca devolverle el 100% de su nivel.

“Esta para me permite hacer una planificación adecuada, pensando en que la temporada arranca en septiembre y por eso voy a aprovechar estos meses para recuperar mi parte física. Actualmente estoy haciendo mucho trabajo con bicicleta estática, ejercicios de fortalecimiento, pues la idea es volver a coger la masa muscular que perdí en el cuádriceps”.

EL COLOMBIANO habló con el deportista.

¿Cuáles son las metas que se ha planteado para la próxima temporada?

“Quiero mantenerme en lo más alto y estoy trabajando para volver a figurar entre los 5 mejores. Otro objetivo es ganar un máster ya que voy a estar en 7 torneos que tiene la temporada. Me siento bien, fuerte, íntegro y con mucho para dar, así que espero, entre septiembre y mayo hacer un gran papel para seguir en la élite del squash mundial”.

¿Qué estrategia implementa para estos meses fuera de la cancha, algo que no es usual en su vida?

“Sí, es la primer vez que tengo tanto tiempo fuera, pero creo que todo ha sido más llevadero por la presencia de Macan, mi mascota, la cual lleva conmigo 8 meses y ha sido una experiencia muy bonita”.

¿Y como la consiguió?

“Mi exnovia me motivó para tener un perro, fuimos al veterinario y allí lo vi y me enamoré. Era blanco como lo quería, pequeño, y aunque había dos iguales lo elegí. Cuando lo compré tenía dos semanas de nacido, así que ha sido proceso lindo”.

¿Qué es Macan, cómo eligió ese nombre?

“En Indonesia significa tigre blanco. Macan es un perro de raza pomeranian, yo siempre he querido los animales, pero nunca me había atrevido a tener uno por lo que me la paso viajando, pero ha sido mi compañía todos estos meses, me ha ayudado para adquirir más responsabilidad, ser más ordenado, cariñoso, cuidar todo porque lo traje muy pequeño y mordía todo, entonces me ha tocado estar súper pendiente con los cables, zapatos, billetes, es que todo lo quiere morder”.

¿Ha sido entonces una buena experiencia?

“Sí, sin duda, ha sido un gran regalo para mí. Cuando tengo que salir mi mamá me lo cuido, pero estos meses ha estado a mi lado, juego con él, es mi sombra y mi compañía”.