Nacional, obligado a despertar ante el campeón Santa Fe y demostrar que lo de Pereira fue un accidente

Y es que la derrota en Pereira no solo significó perder el invicto, también dejó secuelas importantes: las expulsiones de Juan Manuel Zapata y William Tesillo, dos piezas clave en el engranaje de Gandolfi, avivaron viejos fantasmas que persiguieron al equipo el semestre pasado. En aquella ocasión, las sanciones y desatenciones en momentos clave fueron uno de los motivos por los que Nacional cedió puntos valiosos y terminó alejándose de los objetivos. El propio técnico había advertido que era una situación por corregir, pero el pasado reciente demostró que ese aprendizaje aún está pendiente.

El rival de turno no podría ser más exigente. Santa Fe llega con una racha de seis partidos consecutivos sin perder como visitante, una seguidilla que incluye los juegos finales de la Liga BetPlay I, en la que terminó alzando el trofeo. Ganarle al actual campeón no solo representaría un golpe anímico a favor de Nacional, también sería una señal contundente para el entorno verdolaga: lo de Pereira fue una noche desafortunada, no una recaída.

Para este compromiso, se podrían mover fichas. César Haydar y Jorman Campuzano se perfilan como los reemplazos naturales de Tesillo y Zapata, aunque Nacional podría habilitar a uno de los sancionados debido a la convocatoria de Simón García a la Selección Sub-20. Haydar, recién llegado al club, tendría la oportunidad de demostrar por qué fue uno de los pocos refuerzos que se concretaron en este mercado. En el caso de Jorman, un hombre de la casa, ha sido clave en el equilibrio del mediocampo desde su regreso.

Pero, más allá de las modificaciones que se hagan, Gandolfi evalúa otras variantes. Jugadores como Joan Castro y Andrés Salazar, de flojo desempeño, deberán mejorar, ya que Andrés Román y Camilo Cándido aún no están a punto. Sin embargo, el debate va más allá de los nombres: Nacional necesita recuperar la identidad futbolística que lo llevó a imponerse con autoridad ante Once Caldas y Equidad en las dos primeras fechas del campeonato. Esa versión vertical, intensa y eficaz del equipo es la que debe reaparecer frente a su gente.