¿Qué balance hace de la temporada hasta ahora?

“Muy positivo. Uno de los objetivos al principio del año era ganar un torneo en el Korn Ferry Tour, no lo he logrado, pero estoy optimista de que en lo que resta se pueda dar. He tenido cinco top-10, ha sido una temporada más completa, consistente en el juego y he estado cerca del triunfo”.

¿Cómo se podría dar la llegada al PGA Tour?

“No necesariamente tengo que ganar para llegar al PGA, pero he tenido una buena campaña, aunque matemáticamente es un sistema complejo. Estoy en el puesto 37 en la lista de ganancias y es mi mejor año en el Tour. Si termino entre los primeros 25 en los torneos de la temporada regular me ayudaría mucho y si lo hago igual en los play offs me daría puntos para asegurar la tarjeta. Estoy en una posición en la que tengo opciones con mucha anticipación, entonces eso me permite jugar más libre y sin tanta presión”.

¿Cómo se juegan los torneos de play off?

“La lista de competidores está integrada por los primeros 75 del Korn Ferry Tour y bajan del 126 al 200 de la lista de ganancias del PGA. El formato es de competencia en los tres torneos sin eliminación sino que cada uno da puntos según la ubicación en la que se termine. Algunas personas dicen que si uno queda en un top-5 puede asegurar la tarjeta, pero la mejor forma es no pensar en qué posición acabe, sino buscar que las tres semanas sean fluidas, hacerlo bien. Este es mi cuarto año en el Tour y tengo experiencia en esos escenarios”.

¿Cómo se preparó, luego de la pandemia, para este regreso a la competencia?

“El año anterior fue positivo para mí, luego de un 2020 flojo. Hice algunos cambios con mi equipo, el profesor, la marca con la que jugaba los palos, entonces en 2022 he estado más tranquilo, empecé a trabajar con un sicólogo de Medellín, Antonio Herrán, quien me ha ayudado mucho”.

¿En qué ha mejorado

“Me he sentido más cómodo en lo que no estaba tan bien. En el green he mejorado bastante, desde el tee con el drive ha sido mucha la mejoría. He podido ser más agresivo en el juego, con rondas más bajas y el put ha sido bueno. Tengo más consistencia en el juego y eso me ha generado mejores resultados y rondas”.

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

“Tengo un preparador físico en Estados Unidos, donde vivo. No lo veo mucho porque no estoy en casa, pero me manda ejercicios de recuperación y rutinas. También me ayuda un argentino, Hernán Rey, que va a algunos torneos. Y con el profe Jorge Meza, de Bogotá, con quien he trabajado desde que me volví profesional hace 6 años. Al estar acá uno entiende que se necesita más de un grupo de profesionales y uno aprende lo que ellos dicen y lo hace”.

¿Qué debe mejorar en la parte mental?

“Como latinos somos muy emocionales y queremos celebrar, estar alegres. He tratado de adaptar un poco la mentalidad asiática, en la que uno busca estar más estable, tranquilo, nivelado, para no desgastarse porque las emociones negativas agotan y estar más nivelado me ha servido mucho”.

¿Quiénes son los rivales fuertes en el Tour?

“Conozco a la mayoría de jugadores con los que compito en el Tour. Desde que entré, hasta ahora, he visto que todos crecen en el nivel. Eso hace que yo tenga que mejorar constantemente”.

¿Qué tan cerca, o lejos, se ve del PGA?

“Estoy cerca de llegar, el nivel está, lastimosamente no tenemos un tour para competir en Colombia y eso ha afectado. Pero han salido muchos jugadores de la universidad con gran nivel que están en ese proceso y lo hacen muy bien como Camilo Aguado, Santiago Gómez y Marcelo Rozo, quien tienen todo para arribar a la PGA”.

¿Cómo se prepara para prevenir lesiones?

“No es coincidencia que no me lesione, los cuidados de comer mejor, descansar y recuperarme ayudan mucho. También me he enfocado en la parte física para estar bien”.

¿A quién admira del PGA?

“Camilo Villegas, lo he observado, he jugado y compartido con él, tenemos contacto y aprendo mucho a su lado, él no tiene problema para enseñar. Le agradezco porque es alguien en quien confiar, siempre me habla con la verdad para poder seguir mejorando. Lo veo como un ejemplo a seguir, espero algún día lograr la mitad de las cosas que ha hecho él.”

¿Cómo le gustaría que lo vean en el golf?

“Como una persona alegre, me gusta compartir, ayudar y que me vean como un buen competidor, que lo da todo en el campo, que nunca se entrega, que busca mejorar y que va a ganar muchos Majors” .