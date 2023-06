Por el contrario, prefiere no llamar la atención, estar aislado con su familia, tratar de ser anónimo: le gusta ser alguien más y eso lo hace diferentes al resto de estrellas que ha tenido la NBA . Sin embargo, para el basquetbolista serbio de 28 años, es difícil pasar desapercibido, ser “invisible”.

Nikola Jokic es un personaje frío, sencillo, diferente, aparentemente desinteresado por casi todo. No le gusta estar bajo los focos de los medios de comunicación. Tampoco protagonizar escándalos, estar en las portadas de las revistas de farándula, ser un referente de moda o el rostro de marcas que promueven la vida sana o el “fitness”. “El joker”, como se le conoce, rechaza todo eso.

Eso tal vez es un rezago de su infancia. Cuando era niño, Jokic tuvo sobrepeso. Cómo no lo iba a tener si se tomaba tres litros de gaseosa por día –por fortuna no tiene problemas de azúcar– y comía chucherías como papas fritas o paquetes de galletas.

“Me gustaban algunas clases pero no me gustaban las actividades físicas. Era más alto que los demás y también más gordo. No podía hacer ni una flexión”, dijo el basquetbolista a la agencia AFP, que a sus 28 años ganó su primer anillo de la NBA (la misma edad que tenía Michael Jordan cuando lo consiguió en la temporada 1991 con los Bulls de Chicago).

Pero el sobrepeso de Jokic y la falta de gusto por hacer deporte se acabó en su adolescencia. Primero, el serbio practicó waterpolo. Después jugó voleibol, aprovechando su estatura. Finalmente, encontró el baloncesto, que se convirtió en su segunda pasión más grande: la pelota naranja no pudo desbancar su amor por los caballos, que es la cosa que más lo apasiona en el mundo.

No pensó vivir este sueño

“Nunca pensé que jugaría en la NBA cuando empecé en mi casa”, dijo el serbio, con una mezcla entre seriedad, timidez y alegría, cuando ganó el MVP de la temporada 2021.

Cuando se tomó el baloncesto en serio, Jokic empezó a destacarse. Aunque era lento para moverse, siempre tuvo buena técnica, lanzaba bien y defendía con gallardía. Su estatura fue su arma principal. A los 17 años firmó con el KK Mega Basket, un equipo de Belgrado, la capital de Serbia.