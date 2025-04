Novak Djokovic decepciona de nuevo y muy pronto le dijo adiós al Masters 1000 de Madrid

Novak Djokovic, actual número 5 del mundo, continúa sin reencontrar el juego que tantos triunfos le dio y cayó eliminado en su estreno en el Masters 1000 de Madrid.

El serbio perdió con Matteo Arnaldi (número 44) con parciales 6-3 y 6-4 en la segunda ronda. El italiano que se lo creyó desde que salió a la pista para enfrentarse a una leyenda del tenis mundial celebró feliz la victoria.

“Creo que lo positivo es que realmente me divertí más de lo que lo he hecho, en Montecarlo o en algún otro torneo, así que eso es algo bueno. Pero obviamente el nivel de tenis no es donde me gustaría que estuviera”, afirmó el tenista, de 37 años, en rueda de prensa.